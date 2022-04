Trier

Kirche

Heilig-Rock-Tage beginnen mit Gottesdienst im Trierer Dom

Zu den diesjährigen Heilig-Rock-Tagen in Trier werden nach zwei Jahren mit Pandemie-Einschränkungen wieder mehr Pilger erwartet. Los geht es heute (17.00 Uhr) mit einem Gottesdienst mit Bischof Stephan Ackermann im Dom. Dann rückt bis zum 8. Mai einmal mehr die wichtigste Reliquie im Trierer Dom in den Fokus – der Heilige Rock. Bischof Ackermann wird nach dem Gottesdienst die Heilig-Rock-Kapelle im Dom, in der die Tunika in einem klimatisierten Schrein aufbewahrt wird, für die Dauer der Heilig-Rock-Tage öffnen.