Heidelberg

Heidelberger Amoklauf: getötete Studentin aus der Südpfalz

Die bei dem Amoklauf an der Universität Heidelberg getötete Studentin stammt aus der Südpfalz. Die 23-Jährige sei in Landau geboren und habe zuletzt in Heidelberg gewohnt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Mannheim. Zunächst hatte „Die Rheinpfalz“ darüber berichtet.