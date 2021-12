Mainz

Heidel über Philosophie: „Trainer ist König der Kabine“

Trainer Bo Svensson hat beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 völlig freie Hand. „Er hat komplette Freiheit. Und so war es bei uns immer: Der Trainer ist der König der Kabine, das ist unsere Philosophie. Er kann tun und lassen, was er will und was er für richtig hält“, sagte Sportvorstand Christian Heidel in einem Interview der Zeitungen der VRM (Dienstag).