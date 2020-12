Archivierter Artikel vom 17.06.2020, 23:40 Uhr

Mainz

Heftiger Regen sorgt für hochgedrückte Gullydeckel in Mainz

Heftiger Regen hat am Mittwoch in Mainz kurzzeitig für Behinderungen gesorgt. Es habe aber keine größeren Schäden gegeben, sagte eine Polizeisprecherin in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Es seien Gullydeckel hochgedrückt worden und einige Keller vollgelaufen.