Heftige Unwetter wüten im Norden von Rheinland-Pfalz – Düstere Prognosen auch für nächsten Tage

Heftige Gewitter, Sturmböen und Starkregen haben die Feuerwehr im Norden von Rheinland-Pfalz gefordert. Wie ein Sprecher am Sonntag sagte, pumpten Einsatzkräfte etwa im Kreis Ahrweiler und in der Region rund um Cochem zahlreiche überschwemmte Keller aus und beseitigten Geröll und umgestürzte Bäume von den Straßen. Verletzte habe es einer ersten Einschätzung zufolge aber nicht gegeben.

Außerdem hätten nach Blitzeinschlägen drei Dachstühle in Flammen gestanden. „Feuerwehrleute, die im Einsatz waren, haben von einer enormen Blitzdichte gesprochen“, sagte der Feuerwehrsprecher. Es habe ungewöhnlich oft kurz hintereinander geblitzt.

Auch im Kreis Neuwied sicherten Einsatzkräfte beispielsweise auch eine defekte Stromleitung, die sich an einem Dachträger gelöst hatte. Wie die Feuerwehr mitteilte, drang außerdem Wasser in Gebäude ein.

In Koblenz seien die Schäden weitaus geringer als etwa im Kreis Ahrweiler ausgefallen, sagte ein Sprecher der Wehr: „Mit acht Einsätzen ist die Stadt glimpflich davon gekommen“, fügte er hinzu.

Woche startet mit Unwettern in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Gewitter, Starkregen und orkanartige Böen – die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland könnte mit heftigen Unwettern starten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, dürfte damit eine leichte Abkühlung in beiden Bundesländern einhergehen.

Nachdem schon für Sonntagabend und für die Nacht zum Montag gewittriger Regen, Gewitter, orkanartige Böen und Hagel prognostiziert worden war, startet der Montag zwar zunächst relativ ruhig bei wechselnder Bewölkung. Am Nachmittag und am Abend aber dürften dann Schauer und kräftige Gewitter bei Temperaturen zwischen 21 und 28 Grad niedergehen. Dabei könnten zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter fallen und Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 Stundenkilometern über beide Bundesländer peitschen, heißt es.

© dpa-infocom, dpa:210620-99-68884/3