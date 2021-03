Saarbrücken

Heftige Schiedsrichter-Kritik von Trainer Kwasniok

Nach der 1:2-Heimniederlage des 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga gegen den FSV Zwickau hat Trainer Lukas Kwasniok wegen eines nicht gegebenen Handelfmeters heftige Kritik an den Schiedsrichtern geübt, die für den 39-Jährigen ein Nachspiel haben könnte. „Das ist ja nicht ein Handspiel, der hält den Ball fest. Wenn das nicht ausreicht für einen Elfmeter oder man das nicht sieht. Dann muss ich ganz ehrlich sagen: so wie ein Spieler in der Halbzeit ausgewechselt wird, wird es vielleicht mal Zeit, dass der Schiedsrichter ein Spiel Pause bekommt“, sagte Kwasniok am Dienstagabend bei Magenta Sport.