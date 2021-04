Worms

Hebammen-Verband: Corona-Krise verschärft Personalnot

In Rheinland-Pfalz gibt es nach Ansicht des Hebammen-Landesverband weiterhin zu wenig Geburtshelferinnen. Seit Jahren fehlten in Klinik und im freiberuflichen Bereich Hebammen, sagte die Vorsitzende Ingrid Mollnar der Deutschen Presse-Agentur. Die Corona-Pandemie verschärfe die Not zum Beispiel durch Quarantäne-Anordnungen. „Wir brauchen dringend mehr Studienplätze für Hebammen in Rheinland-Pfalz“, sagte sie. Statt 40 Plätzen pro Jahr ab kommenden Oktober brauche man 70 bis 80 Plätze, um den Personalnotstand einigermaßen auffangen zu können. Begleitend müssten sich die Arbeitsbedingungen verbessern.