Saarbrücken

Havariertes „Shisha-Schiff“ in Saarbrücken wird abgeschleppt

Das in Saarbrücken havarierte „Shisha-Schiff“ wird zur Schleuse in Saarbrücken geschleppt. Zwei Kräne sollen das Gastro-Schiff „Vaterland“ anschließend auf ein Sandbett heben, wie ein Sprecher des Wasser- und Schifffahrtsamtes in der saarländischen Landeshauptstadt am Donnerstag mitteilte. Die Saar werde für den Transport von der Wasserschutzpolizei zeitweise für andere Schiffe gesperrt.