Havarie in Schleuse: Bergung misslungen

Nach einem Unfall in der Schleuse Lehmen ist die Mosel in diesem Bereich für die Schifffahrt gesperrt. Am Samstag soll erneut die Bergung des havarierten Schubverbands versucht werden.

Lehmen (dpa/lrs). An der Moselschleuse in Lehmen (Landkreis Mayen-Koblenz) ist es am Freitag aus bislang ungeklärter Ursache zum Unfall eines Schubverbandes gekommen. Seither blockiert das Schiff die Durchfahrt. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt ordnete eine Schifffahrtssperre für den Abschnitt der Mosel an. Eine zunächst versuchte Bergung des Schiffs sei aufgrund der starken Strömung sowie der schweren Beladung misslungen. An diesem Samstag sollen die Bergungsarbeiten fortgesetzt werden.

PM