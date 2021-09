Frankfurt/Main

Haushalte investieren überdurchschnittlich in Energiewende

Die privaten Haushalte in Rheinland-Pfalz und im Saarland investieren einer KfW-Erhebung zufolge überdurchschnittlich in Energiewendetechnologien. So nutzen beispielsweise rund 15 Prozent der Haushalte in Rheinland-Pfalz und rund 13 Prozent im Saarland Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung (Solarthermie), wie aus den am Dienstag von der staatlichen Förderbank veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Bundesweit wird diese Technologie von 9,4 Prozent der Haushalte verwendet.