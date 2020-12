Archivierter Artikel vom 06.04.2020, 10:00 Uhr

Malbergweich/Trier (dpa/lrs) – Nach dem Brand mit zwei Toten in einem Mehrfamilienhaus im Eifelkreis Bitburg-Prüm dauern die Ermittlungen an. „Es gibt noch keine weiteren Erkenntnisse“, sagte ein Sprecher der Polizei Trier am Montagmorgen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten in der Nacht auf Samstag in dem Haus in Malbergweich die Toten gefunden. Sieben Bewohner wurden laut Polizei mit Verdacht auf Rauchvergiftung in Krankenhäuser gebracht.

Wie es zu dem Feuer kam, war auch am Montag noch unklar. Es entstand ein Schaden von mehr als 100 000 Euro. Zeitweise waren rund 100 Feuerwehrleute aus der Umgebung im Einsatz.