Kirn/Mainz

Hausbrand in Kirn: Eine tote Person gefunden

Bei einem Hausbrand in Kirn im Kreis Bad Kreuznach ist eine Person ums Leben gekommen. Um wen es sich dabei handelte und was das Feuer auslöste, war zunächst noch unklar. Die Staatsanwaltschaft sowie die Kriminalpolizei Bad Kreuznach nahmen Ermittlungen auf, wie die Polizei und die Anklagebehörde am Dienstag gemeinsam mitteilten.