Koblenz

Hausärzteverband moniert Mangel an Grippe-Impfstoff im Land

Der Hausärzteverband in Rheinland-Pfalz beklagt eine aktuell schwierige Versorgung mit Grippeimpfstoff im Land. „Ein Fakt, der für großen Unmut in den Arztpraxen sorgt“, wie die Erste Landesvorsitzende Barbara Römer am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Weil das Vakzin aktuell knapp sei, müssten zahlreiche Hausärzte ihre Patienten vertrösten. Dabei hätten sich die Praxen darauf eingestellt, zügig von Oktober an Grippeimpfungen für besonders gefährdete Patienten anzubieten.