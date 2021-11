Mainz

Hausärzte müssen Corona-Impftermine absagen

Wegen Lieferengpässen beim Corona-Impfstoff müssen niedergelassene Ärzte in Rheinland-Pfalz nach Darstellung des Hausärzteverbands „flächendeckend Impftermine“ absagen. Die Praxen bekämen in dieser Woche nur etwa 50 Prozent der bestellten Menge von Biontech, sagte die Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Hausärzteverbands, Barbara Römer, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Der Impfstoff Moderna werde dagegen zumindest noch in der bestellten Menge geliefert.