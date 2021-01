Saarbrücken

Hausärzte mit hohem Ansteckungsrisiko haben nun Impfanspruch

Im Saarland haben Hausärzte mit einem besonders hohen Ansteckungsrisiko nun auch einen Anspruch auf Corona-Schutzimpfungen. So sollten Ärzte, die Corona-Sprechstunden hielten oder Abstriche machten, priorisiert geimpft werden, teilte das saarländische Gesundheitsministerium am Donnerstag in Saarbrücken mit. Zudem hätten ab sofort Ärzte, medizinisches Fachpersonal und Heilmittelerbringer wie Physiotherapeuten oder Fußpfleger, die regelmäßig Hausbesuche in Alten- und Pflegeeinrichtungen machten, „einen Impfanspruch mit höchster Priorität“.