Mainz

Hausärzte bekommen mehr Impfdosen: Impfzentren bis Herbst

Die rheinland-pfälzischen Hausärzte und die 32 Impfzentren bekommen mehr Impfstoff gegen das Coronavirus: Für die Impfzentren werde es im Mai und Juni jeweils etwa 450 000 Dosen geben, sagte Staatssekretärin Heike Raab (SPD) am Dienstag in einer Video-Schalte des Ältestenrats des Landtags. Dazu kämen für die bundesweit rund 65 000 niedergelassenen Ärzte in dieser Woche zwei Millionen und in der kommenden Woche drei Millionen Impfdosen. Privatärzte seien in die Impfkampagne noch nicht einbezogen, berichtete Raab vom Impfgipfel von Bund und Ländern vom Montag.