Nonnweiler

Haus nach Feuer unbewohnbar: Keine Verletzten

Ein Feuer hat ein Wohnhaus im Norden des Saarlands am ersten Weihnachtsfeiertag unbewohnbar gemacht. Der Brand in dem Haus in Nonnweiler sei am Freitagabend gegen 19.30 Uhr gemeldet worden, berichtete die Polizei am Samstag in Wadern. Es sei niemand verletzt worden, die Bewohner hätten sich retten können. Die Brandursache war zunächst unklar, fest stand nur, dass das Feuer in einer Wohnung im Dachgeschoss ausbrach. „Ob es sich um Fremdverschulden handelt, wird noch ermittelt“, sagte eine Polizeisprecherin. Zuvor hatten andere Medien berichtet.