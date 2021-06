Fürfeld

Haus bei Brand zerstört: Tatverdächtiger in U-Haft

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Fürfeld (Bad Kreuznach) sitzt ein 39 Jahre Mann in Untersuchungshaft, der das Feuer gelegt haben soll. Wie die Kriminalpolizei am Freitag mitteilte, besteht der dringende Verdacht einer besonders schweren Brandstiftung. Der Mann war demnach bereits vor etwa einer Woche festgenommen worden. Umfangreiche Ermittlungen hätten auf die Spur des Mannes geführt, hieß es.