Archivierter Artikel vom 02.01.2021, 15:40 Uhr

Thalfang

Hauptzufahrt am Erbeskopf bleibt womöglich länger gesperrt

Die Hauptzufahrt zum Wintersportgebiet Erbeskopf im Hunsrück bleibt womöglich auch in der kommenden Woche gesperrt. Momentan sei die Situation zwar überschaubar, wie ein Sprecher der Polizei in Morbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) am Samstag sagte. „Würden Beamte aber nicht die Zufahrt kontrollieren, wäre dort oben sicher mehr los“, fügte er hinzu.