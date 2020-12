Archivierter Artikel vom 13.07.2020, 16:30 Uhr

Mainz

Hauptverhandlung gegen Ex-Bürgermeister Held Anfang November

Das Landgericht Mainz will die Hauptverhandlung gegen den Oppenheimer Ex-Bürgermeister und SPD-Bundestagsabgeordneten Marcus Held (SPD) Anfang November eröffnen. Dies habe die 1. Strafkammer entschieden, teilte das Gericht am Montag in Mainz mit. Die Staatsanwaltschaft legte indes Beschwerde gegen diesen Beschluss ein. Die Strafkammer habe die vor rund einem Jahr erhobene Anklage zwar zum weit überwiegenden Teil zugelassen wie von der Staatsanwaltschaft beantragt, allerdings nicht genau so. Insofern weiche die rechtliche Bewertung des Gerichts teils von derjenigen der Staatsanwaltschaft ab, teilte eine Sprecherin mit.