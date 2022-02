Koblenz

Hasskommentar nach tödlichen Schüssen: Haftbefehl

Wegen eines Internet-Hasskommentars nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz hat die örtliche Justiz Haftbefehl gegen einen 55 Jahre alten Mann erlassen. Der Beschuldigte sei dringend verdächtig, in Videos öffentlich zum Töten von Polizisten aufgerufen zu haben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Mittwoch mit. Der Mann habe angeboten, gegen eine „Gebühr“ von 500 Euro Polizisten in einen Wald zu locken, wo „Interessenten“ sie zum Beispiel aus Hochsitzen heraus erschießen könnten. Er versprach zudem ein „Preisgeld“.