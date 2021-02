Saarbrücken

Hasenpest bei Feldhase im Saarland festgestellt

Bei einem Feldhasen in Saarwelligen-Reisbach (Kreis Saarlouis) sind Erreger der Hasenpest nachgewiesen worden. Das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) hatte den von einem Bürger gefundenen toten Feldhasen im Zuge eines Monitorings routinemäßig untersucht, wie das Ministerium für Verbraucherschutz am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte.