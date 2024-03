Hasen aus Nachbargarten gestohlen und unter Drogen gesetzt

Eine betrunkene Frau soll in Trier einem Hasen Wodka und unbekannte Tabletten gegeben haben. Die Polizei brachte das Tier in eine Tierklinik, wo es gerettet werden konnte.

Trier (dpa/lrs). In Trier hat eine betrunkene Frau einen Hasen aus einem Nachbargarten mitgenommen und ihn bei sich zu Hause mit Tabletten und Alkohol gefüttert. Die Polizei fand den Hasen per Zufall und brachte ihn in eine Tierklinik, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Der Vierbeiner hat den Angaben zufolge überlebt und ist zurück bei seinem rechtmäßigen Besitzer.

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Sonntagmittag, als der Polizei eine scheinbar orientierungslos herumirrende Frau gemeldet wurde. Vor Ort trafen die Polizisten eigenen Angaben nach auf eine 47-Jährige, die so betrunken war, dass sie den Weg zu ihrer neuen Wohnung nicht mehr fand. Die Polizisten hätten sie nach Hause begleitet und dort einen Hasen entdeckt, der mit nur schwachen Lebenszeichen in einem Bett lag. Auf Nachfrage habe die Frau gestanden, dem Tier Wodka und unbekannte Tabletten gegeben zu haben. Gegen die 47-Jährige sei ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie wegen Diebstahl eingeleitet worden, hieß es.

Polizeimeldung