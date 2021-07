Stuttgart

Harte Bedingungen für Helfer nach Unwetter-Katastrophe

Hunderte Einsatzkräfte aus dem Südwesten helfen weiterhin in Rheinland-Pfalz im Kampf gegen die Folgen der Unwetter-Katastrophe. Schwerpunkt der Arbeiten sei derzeit die Beseitigung von Schäden, das Auspumpen von Kellern und die Wiederherstellung der Versorgung mit Strom, Wasser, Wärme und Telekommunikation, teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Montag mit. Aus Baden-Württemberg seien aktuell 387 Einsatzkräfte des Bevölkerungsschutzes, 458 des Technischen Hilfswerks und 14 der Polizei zur Unterstützung in Rheinland-Pfalz.