Hans warnt vor übereilten Lockerungen in der Corona-Krise

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat vor übereilten Lockerungen in der Corona-Krise gewarnt. „Bevor wir wieder fast alle Wirtschaftsbereiche – wenn auch unter Auflagen – öffnen, sollten wir uns zuallererst um die Kinderbetreuung für die Familien der dort Beschäftigten kümmern“, sagte Hans dem „Spiegel“ (Dienstag). Es brauche zunächst „einen Plan für die Kleinen, in dem wir festlegen, wie wir verantwortungsvoll die Betreuung in Kitas und den Unterricht in unseren Schulen ermöglichen. Erst danach können wir ruhigen Gewissens die Servicekräfte wieder zur Arbeit in der Gastronomie schicken“, sagte der Regierungschef.