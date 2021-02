Saarbrücken

Hans verteidigt Aufhebung der Suspendierung von HNO-Chef

Der saarländische Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) hat die Aufhebung der Suspendierung des Chefs der HNO-Klinik am Universitätsklinikum in Homburg verteidigt. In einer Fragestunde des Landtages sagte Hans am Montag in Saarbrücken, er habe in seiner Eigenschaft als für Wissenschaft zuständiger Minister „die konkrete Gefahr gesehen, dass die Aufrechterhaltung der Suspendierung von einem Verwaltungsgericht als willkürlich und damit als rechtswidrig angesehen würde“. Hans antwortete in einer vom Abgeordneten Dennis Lander (Linke) beantragten Fragestunde.