Hans verleiht Landespreis „Hochschullehre“ für Lehrprojekte

Saarbrücken (dpa/lrs) – Für gute Ideen und pfiffige Konzepte in der Lehre an saarländischen Hochschulen hat Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Mittwoch den Landespreis „Hochschullehre“ verliehen. Es seien drei Projekte mit einem Preisgeld von je 16 500 Euro gewürdigt worden, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Ein Preis ging an die Andreas Zeller und Bernd Finkbeiner für das Projekt „Entrepreneurial Cybersecurity“ der Universität des Saarlandes. Als Teil des Studiums gründen die Studierenden ein Unternehmen und entwickeln in Gruppen eine Forschungsidee der Cybersicherheit bis zur Marktreife.