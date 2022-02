Saarbrücken/Berlin

Hans: Steinmeier hat sich „große Achtung erworben“

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Wiederwahl gratuliert. „Er hat sich durch seine verlässliche und respektvolle Art große Achtung erworben und auch in schwierigen Situationen viel Fingerspitzengefühl und diplomatisches Geschick bewiesen“, sagte Hans nach der Wahl am Sonntag, an der er teilgenommen hatte. Er freue sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Steinmeier und wünsche ihm auch für die zweite Amtszeit viel Erfolg.