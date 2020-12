Archivierter Artikel vom 16.07.2020, 19:30 Uhr

Hans: Stabiles Infektionsgeschehen bleibt oberstes Ziel

Saarbrücken (dpa/lrs) – Angesichts des Beschlusses von Bund und Ländern, noch zielgenauer auf lokale Corona-Ausbrüche zu reagieren, hat Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) die Wichtigkeit eines konsequenten Vorgehens betont. „Es ist und bleibt unser oberstes Ziel, das Infektionsgeschehen stabil zu halten – dafür müssen wir es Sars-CoV-2 so schwer wie möglich machen und brauchen eine schnelle und entschlossene Eindämmung lokaler Corona-Ausbrüche“, sagte Hans am Donnerstag. Dabei sei entscheidend, dass lokale Lockdowns eingehalten würden, denn nur so könnten sie die gewünschten Effekte liefern.