Hans setzt auf Aufholjagd im Wahlkampf-Endspurt

Der saarländische Ministerpräsident und Spitzenkandidat für die CDU, Tobias Hans, will im Wahlkampf-Endspurt mit seiner Partei weiter aufholen. Der ARD-«Saarlandtrend», der am Donnerstagabend veröffentlicht wurde, zeige: «Die CDU hat zugelegt, die SPD ein Stück verloren. Wir sind also doch etwas näher zueinander gekommen», sagte Hans bei einer TV-Runde des Saarländischen Rundfunks (SR) zum Wahlkampf-Endspurt. «Ich setze darauf, auf den letzten Metern aufzuholen und ich kämpfe dafür, dass die CDU die stärkste Kraft wird im Saarland», sagte er.

Saarbrücken (dpa/lrs) –

Nach der aktuellen Umfrage liegt die SPD weiter deutlich vor der CDU. Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, kämen die Sozialdemokraten auf 37 Prozent der Stimmen. Während die SPD im Vergleich zum «Saarlandtrend» von Mitte Februar einen Prozentpunkt verlor, legte die CDU um zwei Punkte zu und kommt jetzt auf 31 Prozent.

«Ich bleibe dabei: Umfragen sind Umfragen», sagte Hans. Am Ende zähle, was am 27. März in den Wahlurnen liege. «Ich bin nicht der Typ, der ständig einen Plan B in der Schublade hat. Ich kenne das aus dem Ausdauersport. Man muss auf den letzten Metern alles geben, dann hat man die besten Chancen, ins Ziel kommen.» Hans war wegen einer Corona-Infektion bei der Live-Sendung zugeschaltet.

Das Saarland wird seit 2012 von einer Großen Koalition regiert. Im kleinsten Flächenland Deutschlands stellt die CDU seit 1999 den Ministerpräsidenten.

Umfragen Saarland