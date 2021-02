Saarbrücken

Hans schwört CDU Saar auf Wahlkampf ein

Trotz guter Umfragewerte wird die Landtagswahl im Saarland in 2022 nach Worten von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) „kein Selbstläufer“ für die Christdemokraten. Man könne sich nicht auf Ergebnissen von Umfragen ausruhen: „Das Motto lautet kämpfen, kämpfen, kämpfen – so wie es die CDU Saar am besten kann“, sagte Hans beim digitalen politischen Aschermittwoch der CDU Saar. Dies gelte auch für die Bundestagswahl in diesem September.