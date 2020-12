Archivierter Artikel vom 01.04.2020, 18:20 Uhr

Hans: Schutz der Bevölkerung bleibt „Gebot der Stunde“

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat nach Ansicht des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) der Schutz der Bevölkerung oberste Priorität. Die Gesundheit müsse an erster Stelle stehen, sagte er am Mittwoch nach einer Telefonkonferenz der Länderregierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). „Es ist und bleibt das Gebot der Stunde, die Bevölkerung zu schützen und unseren Krankenhäusern wertvolle Zeit für die Behandlung der Patienten zu verschaffen.“ In der Telefonkonferenz war beschlossen worden, die Beschränkungen wegen der Corona-Krise bis mindestens 19. April aufrechtzuerhalten.