Archivierter Artikel vom 24.09.2020, 09:40 Uhr

Saarbrücken

Hans sagt wegen möglichem Corona-Kontakt Termine ab

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat sich nach einem möglichen Kontakt mit einem Corona-Infizierten vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben. Hans habe am vergangenen Freitag gemeinsam mit Außenminister Heiko Maas (SPD) an einer Podiumsdiskussion in der Landesvertretung des Saarlandes in Berlin teilgenommen, teilte der Regierungssprecher am Donnerstag in Saarbrücken mit. Bei jener Veranstaltung war auch ein Personenschützer von Maas im Raum, der mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet worden ist.