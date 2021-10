Saarbrücken/Königswinter

Hans: „Müssen weiterhin flexibel auf Corona reagieren“

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sieht weiterhin die Notwendigkeit für flexible und rechtssichere Regeln in der Corona-Pandemie. Dies müsse unabhängig davon gelten, ob der Bundestag Ende November die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite verlängere oder nicht, sagte Hans am Freitag nach der Jahreskonferenz der Länder-Regierungschefs in Königswinter bei Bonn. „Corona ist nicht vorbei – wir brauchen Flexibilität, um auf das jeweilige Infektionsgeschehen reagieren zu können.“