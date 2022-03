Saarbrücken

Landespolitik

Hans: Ministerpräsidenten sollen über Energiepreise sprechen

Saarlands Regierungschef Tobias Hans (CDU) will bei der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Donnerstag auch über die hohen Energiepreise reden. Neben der Corona-Politik und der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine müsse es auch um wirtschaftliche Auswirkungen des Krieges für Deutschland gehen, sagte Hans dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Dienstag. «Wir müssen die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine für Autofahrer, Privathaushalte und Unternehmen in Deutschland abmildern.»