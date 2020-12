Archivierter Artikel vom 23.03.2020, 17:10 Uhr

Hans: Milliardenhilfen für Wirtschaft sind erst der Anfang

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) rechnet wegen der Corona-Krise mit massiven wirtschaftlichen Problemen in Deutschland. „Wenn überhaupt, dann ist das vergleichbar mit den Herausforderungen der deutschen Wiedervereinigung“, sagte er am Montag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten in Saarbrücken. Das von der Bundesregierung aufgelegte Hilfsprogramm von mehr als 120 Milliarden Euro werde „erst der Anfang sein: Wir werden auch noch mal erheblich Schulden machen müssen in Deutschland, um das in den Griff zu bekommen.“