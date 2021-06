Saarbrücken

Hans mahnt: Wir sind noch nicht auf der sicheren Seite

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat vor der Gefahr einer erneuten Ausbreitung des Coronavirus gewarnt. „Wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht auf der sicheren Seite“, sagte er am Mittwoch im Landtag in Saarbrücken. Zugleich kündigte er „selbstverständlich weitere Öffnungsschritte voraussichtlich im Zwei-Wochen-Rhythmus“ für den Fall einer gleichbleibende Infektionslage in den kommenden Wochen an.