Saarbrücken

Hans: Kostenlose Corona-Schnelltests noch bis 10. Oktober

Wer sich nicht gegen Corona impfen lassen will, muss ab dem 11. Oktober Corona-Schnelltests selbst bezahlen. „Bis dahin hatten alle die Möglichkeit, sich vollständig impfen zu lassen“, teilte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Dienstag nach einem entsprechenden Bund-Länder-Beschluss mit. Für diejenigen, die sich nicht impfen lassen könnten oder für die eine Impfung nicht empfohlen sei, blieben die Tests auch in Zukunft kostenlos.