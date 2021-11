Saarbrücken

Hans: Keine einheitlichen Corona-Maßnahmen in Deutschland

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat sich in der aktuellen Corona-Lage gegen einheitliche Corona-Schutzmaßnahmen für ganz Deutschland ausgesprochen. Diese machten nach Ansicht von Hans „aufgrund der bundesweit sehr unterschiedlichen Situation keinen Sinn“, teilte Regierungssprecher Alexander Zeyer am Dienstag in Saarbrücken mit. Es komme vielmehr darauf an, dass die Länder flexibel auf die pandemische Lage reagieren könnten und dabei auch regionale Unterschiede berücksichtigt würden.