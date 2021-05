Saarbrücken

Hans informiert über mögliche weitere Öffnungsschritte

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) informieren heute über mögliche weitere Öffnungsschritte innerhalb des Saarland-Modells. Nach früheren Angaben der Regierung muss dafür die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegen. Der landesweite Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche lag am Mittwoch laut Robert Koch-Institut bei 83,6. Bereits in drei Landkreisen im Saarland gilt die Bundes-Notbremse nicht mehr, nachdem die Inzidenz fünf Werktage in Folge unter 100 gelegen hat.