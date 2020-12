Archivierter Artikel vom 20.04.2020, 15:00 Uhr

Hans hält Öffnung von Outlet-Center Zweibrücken für Fehler

Saarbrücken/Zweibrücken (dpa/lrs) – Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat die im Zuge der gelockerten Corona-Maßnahmen erlaubte Öffnung des Fashion Outlet Centers in Zweibrücken kritisiert. Er halte die Öffnung für einen Fehler, sagte Hans am Montag in Saarbrücken. „Es ist davon auszugehen, dass es dort einen großen Zulauf geben wird – damit werden all unsere Bemühungen konterkariert, große Menschenaufläufe zu verhindern.“