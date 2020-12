Archivierter Artikel vom 16.04.2020, 13:20 Uhr

Hans hält Gottesdienste zu Pfingsten für denkbar

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hält es für möglich, dass die Kirchen zu Pfingsten wieder Gottesdienste halten können. Das sagte er am Donnerstag in Saarbrücken. Derzeit sei nach Ansicht der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin aber noch nicht der Zeitpunkt gekommen, die bestehenden Regelungen zu lockern, „weil wir sehen, dass in Kirchen das Gemeinschaftsgefühl im Vordergrund steht und wir sagen, wir wollen soziale Kontakte im Moment noch weitestgehend verhindern“.