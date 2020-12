Archivierter Artikel vom 13.05.2020, 03:20 Uhr

Hans: Grenzen schnellstmöglich wieder öffnen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat mit Nachdruck die rasche Öffnung der deutschen Außengrenzen und den Verzicht auf permanente Grenzkontrollen gefordert. „Wir müssen nun schnellstmöglich wieder zu einer Schengen-Normalität der offenen Binnengrenzen zurückkehren“, sagte Hans am Mittwoch in einer Regierungserklärung vor dem saarländischen Landtag. Dies bedeute nicht nur „die Wiederherstellung der Reisefreiheit ohne Quarantänisierungen“, sondern auch ein besser abgestimmtes Vorgehen in der Nachverfolgung von Infektionsketten für künftige Wellen der Corona-Pandemie. „Ich bin sicher, dass es uns so gelingen wird, künftig dauerhafte Grenzkontrollen zu vermeiden.“ Die bisherigen Grenzkontrollen sind bis zum 15. Mai befristet.