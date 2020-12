Archivierter Artikel vom 20.04.2020, 13:10 Uhr

Berlin

Hans gegen „Überbietungswettbewerb“ bei Corona-Lockerungen

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) pocht in der Diskussion über Lockerungen der Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus auf ein einheitliches Vorgehen der Länder. „Unser konsequentes und entschlossenes Handeln hat bisher das Schlimmste verhindert. Deshalb kann ich nur davor warnen, unser gemeinsames Vorgehen zu verwässern“, erklärte Hans am Montag nach einer Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums. „Ein Überbietungswettbewerb an Lockerungsübungen, wie er derzeit zu beobachten ist, wiegt die Menschen in falscher Sicherheit und führt zu großer Verunsicherung.“