Saarbrücken

Hans fordert Kurswechsel: Weniger auf Inzidenz schauen

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) fordert in der Corona-Politik einen Kurswechsel: „Ich glaube, wir müssen nach dem Sommer viel mehr als bisher auf die Krankenhausbelegung schauen, also auf die faktische Belastung unseres Gesundheitssystems, und weniger auf die Inzidenz“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Dieser Wert verliert an Aussagekraft, je mehr getestet wird und je mehr Menschen geimpft sind.“ Hans riet davon ab, „in eine übergroße Ängstlichkeit“ zu verfallen. Letztlich gehe darum, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten.