Archivierter Artikel vom 01.07.2020, 15:10 Uhr

Mainz

Hans fordert europäische Konzepte gegen Corona-Pandemie

Am Tag der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Deutschland hat Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) gemeinsame Konzepte in Europa für die Bekämpfung der Corona-Pandemie gefordert. Es brauche gemeinsame Nachverfolgungsstrategien, die Kooperation der Gesundheitsbehörden und eine „Verschränkung der Krisenstäbe“, sagte Hans am Mittwoch nach einem Treffen mit dem rheinland-pfälzischen CDU-Fraktionsvorsitzenden Christian Baldauf in Mainz. Die jüngsten Grenzschließungen seien nötig gewesen, aber auch ein „Akt der Hilflosigkeit“. Er hoffe, dass keine Schließungen mehr nötig werden. „Mir ist es ganz wichtig, dass mit dieser Übernahme der Ratspräsidentschaft auch verbunden ist, dass wir alles daran setzen, dass es keine Schließung der Binnengrenzen braucht“, sagte Hans.