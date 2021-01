Saarbrücken

Hans: „Das Leben mit Corona fällt uns zunehmend schwer“

Ab diesen Montag gilt im Saarland eine verschärfte Maskenpflicht: In Bussen und Bahnen, Geschäften, Märkten, Krankenhäusern und beim Arzt müssen dann medizinische Masken getragen werden, teilte die Staatskanzlei des Saarlandes am Donnerstag mit. Dazu gehören OP-Masken und Masken der Standards FFP2, KN 95 oder N 95. Auch in Gottesdiensten sind Stoffmasken und Tücher dann tabu. Diese Regel ist Teil einer neuen Corona-Verordnung, die der Ministerrat im Saarland am Donnerstag beschlossen hat.