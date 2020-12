Hans dankt Polizei und Ordnungsämtern für Einsatz

Archivierter Artikel vom 01.11.2020, 18:40 Uhr

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat der Polizei und den Mitarbeitern der Ordnungsämter für ihren Einsatz in der Corona-Pandemie gedankt. „Die Umstände der Corona-Pandemie verlangen auch unserer Polizei und den Mitarbeitenden der Ordnungsämter vieles ab, denn Sie tragen die Verantwortung, dass die nötigen Regeln auch eingehalten werden“, sagte er am Sonntag in Saarbrücken.

Hans hatte sich am Samstag gemeinsam mit dem saarländischen Innenminister Klaus Bouillon (CDU) in Saarbrücken ein Bild der Polizeikontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnungen gemacht. Laut Innenminister Bouillon sei mit zunehmender Dauer der Hygiene- und Abstandsregeln bei einigen Personen ein Rückgang der Akzeptanz festzustellen. „Mir ist bewusst, dass die Bestimmungen der Corona-Verordnung leider unsere persönliche Lebensweise beschränken. Aber die Vorgaben sind erforderlich, um Menschenleben zu schützen“, sagte er am Sonntag in Saarbrücken.

In Saarbrücken habe es in der Nacht zum Sonntag insgesamt 166 Kontrollen gegeben, bei denen 28 Verstöße festgestellt worden waren. Laut Angaben des Innenministeriums waren in der vergangenen Woche im gesamten Saarland rund 3000 Kontrollen durchgeführt und 300 Verstöße festgestellt worden. Dabei handle es sich hauptsächlich um Verstöße im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs und der Gastronomie sowie um Ansammlungen.

Am vergangenen Mittwoch hatten die Länderchefs gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) strengere Kontaktbeschränkungen beschlossen. Ab Montag dürfen sich bundesweit nur noch Angehörige von höchstens zwei Hausständen treffen, insgesamt maximal zehn Menschen. Gastronomie, Bars, Kneipen, Theater, Kinos oder Opernhäuser müssen ab Montag schließen.