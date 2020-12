Archivierter Artikel vom 22.03.2020, 17:40 Uhr

Berlin

Hans: Bund und Länder vereinheitlichen Corona-Maßnahmen

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat das Ergebnis der Telefonkonferenz zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den Länder-Regierungschefs zur Corona-Epidemie begrüßt. „Es ist gut, dass wir in der heutigen Besprechung einen wichtigen Beitrag zur Vereinheitlichung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus geleistet haben“, erklärte Hans am Sonntag. „Eine bundesweite Harmonisierung ist der sinnvollste Weg, auch wenn es unterschiedliche Situationen in den einzelnen Bundesländern gibt.“