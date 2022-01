Saarbrücken

Hans bespricht mit Regierungschefs Vorgehen in der Pandemie

Der saarländische Regierungschef Tobias Hans (CDU) nimmt am Freitag an den Corona-Beratungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidenten teil. Vor dem Gipfel lagen bereits erste konkrete Konzepte auf dem Tisch. Im Blick stehen Quarantäne-Verkürzungen vor allem für Beschäftigte in der „kritischen Infrastruktur“, um etwa Kliniken, Pflegeheime, Wasser- und Energieversorgung auch im Fall stark zunehmender Infektionen am Laufen zu halten.